152 مليون دولار صافي ارباح البنك العربي خلال الربع الثاني

السبت 25/يوليه/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر

سجل صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات قيمة  152.1 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 453.2 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 66%.

وتاثرت مجموعة البنك العربي سلبيا خلال الستة شهور الاولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الاضافية التي قام البنك باخذها بسبب التراجع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم والتوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي ، بالاضافة الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات نظرا لتفشي فايروس كورونا وانخفاض اسعار الفوائد وتراجع اسعار النفط.

وعلى صعيد ودائع العملاء فقد نمت  بنسبة 5% لتصل الى 35.9 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 34.1 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق ، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2020 مقارنة ب 26.2 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، كما حافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار أمريكي وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% في نهاية النصف الاول من العام 2020، بالاضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100.%

وصرح السيد صبيح المصري– " إن الاقتصاد العالمي ونتيجة لتفشي فايروس كورونا يواجه العديد من الصعوبات ويشهد تراجعا غير مسبوق بمستويات الاداء بكافة القطاعات مما كان له اثرا سلبيا على اداء القطاع البنكي في جميع دول العالم".

ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – الى ان الاقتصاد على المستوى الاقليمي و العالمي يواجه العديد من التحديات وانكماش اقتصادي نتيجة تفشي فايروس كورونا وانخفاض اسعار الفوائد وارتفاع كلفة المخاطر، بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط عالميا والتي اثرت على نسب النمو  في دول الخليج العربي.

واضاف السيد صباغ الى ان صافي الارباح التشغيلية للبنك بلغ 549.4 مليون دولار وبتراجع 21% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد نتيجة لانخفاض الفوائد عالميا وكذلك انخفاض صافي العمولات الناتج عن تراجع التجارة العالمية، بالاضافة الى انخفاض ارباح الشركة الحليفة للبنك في السعودية.


أخبار تهمك

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ ساعة و 8 دقيقة

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يُقدم شكوي جديدة فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يصدر قراره النهائي بشأن اللعب في إيطاليا

منذ 37 دقيقة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم كريم العريبي مع النجم الساحلي؟ (أرقام)

منذ ساعة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

10:44 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً