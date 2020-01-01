152 مليون دولار صافي ارباح البنك العربي خلال الربع الثاني

سجل صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات قيمة 152.1 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 453.2 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 66%.

وتاثرت مجموعة البنك العربي سلبيا خلال الستة شهور الاولى من العام 2020 نتيجة المخصصات الاضافية التي قام البنك باخذها بسبب التراجع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والعالم والتوقعات المستقبلية السلبية لنمو الاقتصاد العالمي ، بالاضافة الى انخفاض الايرادات من الفوائد والعمولات نظرا لتفشي فايروس كورونا وانخفاض اسعار الفوائد وتراجع اسعار النفط.

وعلى صعيد ودائع العملاء فقد نمت بنسبة 5% لتصل الى 35.9 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 34.1 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق ، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 26.7 مليار دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2020 مقارنة ب 26.2 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، كما حافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار أمريكي وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8% في نهاية النصف الاول من العام 2020، بالاضافة الى احتفاظ البنك بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.4%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100.%

وصرح السيد صبيح المصري– " إن الاقتصاد العالمي ونتيجة لتفشي فايروس كورونا يواجه العديد من الصعوبات ويشهد تراجعا غير مسبوق بمستويات الاداء بكافة القطاعات مما كان له اثرا سلبيا على اداء القطاع البنكي في جميع دول العالم".

ومن جهته أوضح السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – الى ان الاقتصاد على المستوى الاقليمي و العالمي يواجه العديد من التحديات وانكماش اقتصادي نتيجة تفشي فايروس كورونا وانخفاض اسعار الفوائد وارتفاع كلفة المخاطر، بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط عالميا والتي اثرت على نسب النمو في دول الخليج العربي.

واضاف السيد صباغ الى ان صافي الارباح التشغيلية للبنك بلغ 549.4 مليون دولار وبتراجع 21% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد نتيجة لانخفاض الفوائد عالميا وكذلك انخفاض صافي العمولات الناتج عن تراجع التجارة العالمية، بالاضافة الى انخفاض ارباح الشركة الحليفة للبنك في السعودية.



