بريطانيا تفرض الحجر الصحي على القادمين من إسبانيا

أصدرت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، قرارًا بفرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين، على جميع القادمين من الأراضي الإسبانية، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتتابع لما تشهده اسبانية بسبب الموجة الثانية لفيروس





وقال رئيس التحرير السياسي لصحيفة صنداي تايمز، تيم شيبمان، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن الموجة الثانية من "Covid-19" التي تشهدها إسبانيا دفعت إلى اتخاذ قرار بخروجها من قائمة الدول الآمنة، ولم تعلق وزارة الصحة البريطانية، على القرار حتى الآن.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,057 مليون إصابة، بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,819 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



