كورونا.. أفريقيا تسجل أكثر من 800 ألف حالة إصابة بالفيروس

السبت 25/يوليه/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
أعلن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالقارة الأفريقية ليصل إلى 809,974 حالة.

وقالت المراكز إن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كورونا ارتفع إلى 17,030 حالة وفاة، فيما بلغ عدد من تماثلوا الشفاء من المرض 460,817 شخصًا.

وشهدت عدد من الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة زيادة ملموسة وقياسية في أعداد المصابين بكورونا، بما في ذلك كينيا التي تعد مركزا اقتصاديا إقليميا مهما، وسجلت هناك حتى اليوم 16268 إصابة مؤكدة، منها 274 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,057 مليون إصابة، بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,819 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صابات كورونا الاصابات بفيروس كورونا افر

أخبار تهمك

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ ساعة و 6 دقيقة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يصدر قراره النهائي بشأن اللعب في إيطاليا

منذ 35 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم كريم العريبي مع النجم الساحلي؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعة

كهربا يُقدم شكوي جديدة فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 26 دقيقة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أمريكا.. "الكونجرس" يعلق جلساته حتى مايو المقبل بسبب كورونا

الجزائر تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

الدفاع الروسية تعلن إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا

المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4321

فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

10:44 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً