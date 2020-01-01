رئيس البرازيل يعلن شفاءه من فيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
أعلن جايير بولسونارو، رئيس البرازيل، عن شفاءه من فيروس كورونا المتجد "كوفيد-19"، بعد ظهور نتيجة الاختبار، والتى جائت سلبية.

وكتب جايير بولسونارو، عبر حسابه على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، قائلًا: "نتيجة اختبار فيروس كورونا - سلبية، أتمنى يوما طيبًا للجميع"، ويذكر أن الرئيس البرازيلي، أجرى 3 فحوصات سابقة منذ إصابته، وكانت إيجابية للوباء.

والرئيس بولسونارو، البالغ من العمر 65 عاما، من أبرز منتقدي القيود التي يتم فرضها على مختلف قطاعات الاقتصاد لاحتواء تفشي الفيروس في بلده، والذي سجل أكثر من مليونين و280 ألف إصابة، لتحل بلاده في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,057 مليون إصابة، بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,819 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صابات كورونا الاصابات بفيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 28 دقيقة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يصدر قراره النهائي بشأن اللعب في إيطاليا

منذ 37 دقيقة

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم كريم العريبي مع النجم الساحلي؟ (أرقام)

منذ ساعة

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ ساعتين

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

كهربا يُقدم شكوي جديدة فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ليبيا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة 65

ترامب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل بسبب كورونا

الرئيس الأوكراني يلغي الاجتماعات والزيارات بسبب زوجته

رئيس البرازيل يطلب طلب غريب من المواطنين

البرازيل تسجل 20647 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل: إصابات كورونا تقترب من 1.5 مليون شخص

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

10:44 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً