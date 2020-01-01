رئيس البرازيل يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن جايير بولسونارو، رئيس البرازيل، عن شفاءه من فيروس كورونا المتجد "كوفيد-19"، بعد ظهور نتيجة الاختبار، والتى جائت سلبية.





وكتب جايير بولسونارو، عبر حسابه على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، قائلًا: "نتيجة اختبار فيروس كورونا - سلبية، أتمنى يوما طيبًا للجميع"، ويذكر أن الرئيس البرازيلي، أجرى 3 فحوصات سابقة منذ إصابته، وكانت إيجابية للوباء.





والرئيس بولسونارو، البالغ من العمر 65 عاما، من أبرز منتقدي القيود التي يتم فرضها على مختلف قطاعات الاقتصاد لاحتواء تفشي الفيروس في بلده، والذي سجل أكثر من مليونين و280 ألف إصابة، لتحل بلاده في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,057 مليون إصابة، بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,819 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



