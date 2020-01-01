شريف سلامة يبدأ تصوير مسلسل "أسود فاتح"

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:00 ص
شريف سلامة
شريف سلامة
شيماء يونس
أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بالتعاون المشترك مع الفنانة هيفاء وهبي، في مسلسل "أسود فاتح"، إذ إنه يعتبر التعاون الأول بينهم، وذلك خلال حوار خاص مع أحد الصحف المصرية.


وعلق شريف على مشاركته في العمل قائلا:" سعيد بالتعاون مع الفنانة هيفاء وهبي مع أول تعاون بينت وطاقم العمل، وتجربة أكثر من رائعه، ان شاء الله نقدم لكم شغل هائل،
العمل نفسه مكتوب حلو".


وتابع "سلامة"حديثه عن الشخصية التي يشارك بها في هذا العمل قائلا:" الشخصية مختلفة عني، وشدتني"، وتم تصوير أحد المشاهد بإحدى الفيلات في لبنان مع أبطال العمل، ويجسد الفنان شخصية "سيف"، شقيق الفنانة هيفاء وهبي، وتدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.


ويشار إلى أن أخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الدرامية مشاركتها في مسلسل "لعنة كارما"، وهو من إخراج خيري بشارة، بطولة فارس رحومة، ذكى فطين عبد الوهاب، شيرين، محمد سليمان.

والجدير بالذكر أن مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، عمر السعيد، حنان سليمان، نبيل نور الدين، ناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

أخبار تهمك

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ ساعة

كهربا يُقدم شكوي جديدة فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم كريم العريبي مع النجم الساحلي؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يصدر قراره النهائي بشأن اللعب في إيطاليا

منذ 33 دقيقة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 24 دقيقة

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

10:44 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

11:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً