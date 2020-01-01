شريف سلامة يبدأ تصوير مسلسل "أسود فاتح"

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أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بالتعاون المشترك مع الفنانة هيفاء وهبي، في مسلسل "أسود فاتح"، إذ إنه يعتبر التعاون الأول بينهم، وذلك خلال حوار خاص مع أحد الصحف المصرية.





وعلق شريف على مشاركته في العمل قائلا:" سعيد بالتعاون مع الفنانة هيفاء وهبي مع أول تعاون بينت وطاقم العمل، وتجربة أكثر من رائعه، ان شاء الله نقدم لكم شغل هائل،

العمل نفسه مكتوب حلو".





وتابع "سلامة"حديثه عن الشخصية التي يشارك بها في هذا العمل قائلا:" الشخصية مختلفة عني، وشدتني"، وتم تصوير أحد المشاهد بإحدى الفيلات في لبنان مع أبطال العمل، ويجسد الفنان شخصية "سيف"، شقيق الفنانة هيفاء وهبي، وتدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.





ويشار إلى أن أخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الدرامية مشاركتها في مسلسل "لعنة كارما"، وهو من إخراج خيري بشارة، بطولة فارس رحومة، ذكى فطين عبد الوهاب، شيرين، محمد سليمان.



والجدير بالذكر أن مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، عمر السعيد، حنان سليمان، نبيل نور الدين، ناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

