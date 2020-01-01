النني يسجل في فوز بشكتاش على جينتشلاربيرليجي بالدوري التركي

السبت 25/يوليه/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
فاز فريق  بشكتاش التركي الذي يلعب له محترفنا المصري محمد النني علي سبيل الإعارة من ارسنال الانجليري، على  حساب مضيفه جينتشلاربيرليجي بنتيجة 3-0، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين  والأخيرة من عمر الدوري التركي.

وسجل محمد النني، الهدف الأول له مع بشكتاش، والذي جاء في الدقيقة81 من ركلة الجزاء، فيما ساهم النني في صناعة 3 أهداف من قبل، وأضاف  أتيبا هتشنسون وعبدالله ديابي الهدفين الآخرين لبشكتاش في الدقيقتين 52 و78 على التوالي.

وبهذا الفوز رفع بشكتاش رصيده إلى النقطة 62 ليصعد إلى المركز الثالث، في ختام الدوري التركي فيما تجمد رصيد جينتشلاربيرليجي عند النقطة 36 في المركز الثالث عشر.

أخبار تهمك

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 25 دقيقة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

كهربا يُقدم شكوي جديدة فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

ميسي يصدر قراره النهائي بشأن اللعب في إيطاليا

منذ 34 دقيقة

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم كريم العريبي مع النجم الساحلي؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعة

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

10:44 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

11:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً