شاهد.. عمرو أديب: "رجعوا إعلانات الست سنية للحفاظ على المياه"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إثيوبيا تريد اتفاقا استرشاديا بشأن سد النهضة، معقبا ساخرا: "عايزين اتفاق وقت ما أجي أجي، ووقت ما أمشي أمشي، يفتحوا الحنفية وقت ما يفتحوها، ويقفلوها وقت ما يقفلوها".









وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه طالب المصريين بترشيد استهلاك المياه منذ 8 سنوات، وهذا بصرف النظر عن ما يفعله الإثيوبيين حاليا، منوها بأنه يجب أن يتم إيقاف هدر المياه.









وأضاف: "رجعوا إعلانات الست سنية للحفاظ على المياه"، متابعا أن المياه هي المستقبل، ويجب التعامل معها بكثير من المسئولية، والحفاظ عليها، حيث يجب أن نترك مياه للأجيال القادمة، مؤكدا أن الأموال التي انفقتها القيادة السياسية في مشروعات تحلية المياه كانت استباقية.





"تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".



