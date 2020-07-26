شاهد.. عمرو أديب: "رجعوا إعلانات الست سنية للحفاظ على المياه"

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:51 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن إثيوبيا تريد اتفاقا استرشاديا بشأن سد النهضة، معقبا ساخرا: "عايزين اتفاق وقت ما أجي أجي، ووقت ما أمشي أمشي، يفتحوا الحنفية وقت ما يفتحوها، ويقفلوها وقت ما يقفلوها".


وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه طالب المصريين بترشيد استهلاك المياه منذ 8 سنوات، وهذا بصرف النظر عن ما يفعله الإثيوبيين حاليا، منوها بأنه يجب أن يتم إيقاف هدر المياه.


وأضاف: "رجعوا إعلانات الست سنية للحفاظ على المياه"، متابعا أن المياه هي المستقبل، ويجب التعامل معها بكثير من المسئولية، والحفاظ عليها، حيث يجب أن نترك مياه للأجيال القادمة، مؤكدا أن الأموال التي انفقتها القيادة السياسية في مشروعات تحلية المياه كانت استباقية.

"تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.
 
حيث جدد السيد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعيًا لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الامن والاستقرار الإقليمي.

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