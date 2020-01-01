ميسي يصدر قراره النهائي بشأن اللعب في إيطاليا









تترقب جماهير وعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تحديد مصيره مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، بعد خلافاته الأخيرة مع إدارة البارسا، وكذلك خسارة لقب الليجا.





مصير ميسي مع برشلونة الإسباني





تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة.





وأفادت العديد من التقارير الصحفية، مؤخرا بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد ينتقل إلى أحد الأندية الإيطالية، بسبب شراء والده لمنزل في بلاد البيتزا.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن خورخي ميسي يستثمر أيضًا في العقارات بإسبانيا والولايات المتحدة، لكن قيامه بنفس الأمر في إيطاليا، فجر الكثير من الشائعات، حول مستقبل نجله.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي مستمر في صفوف برشلونة حتى صيف 2021 على الأقل، وإذا قرر المغادرة يومًا ما، فإنه لن يلعب في الدوري الإيطالي مطلقًا.



