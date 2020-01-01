محافظ الفيوم: إحالة 700 مخالفة بناء للنيابة (فيديو)

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه منذ شهر تعمل الأجهزة التنفيذية المعنية بمراجعة كافة تراخيص البناء التي صدرت منذ عام 2015، حتى يكون لدينا حصر واقعى لكافة العقارات ومعرفة المخالف منها، مشيرًا إلى أنه تم عمل قائمة سوداء لكافة المقاولين الذين استخدموا أسماء وهمية لإنشاء وتم إرسالها القائمة للأمن.





وأضاف "الأنصاري "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يجرم ولا يحدد عقوبة على أحد، بل يعالج شكل معين وصلت إليه البلاد خلال الـ40 عام الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت أنه خالف القانون، وتابع: "لا يوجد لدينا رفاهية التستر على مسئول أو موظف أو مقاول فاسد"، مشيرًا إلى أنه تم إحالة 700 حالة إلى النيابة بسبب مخالفات البناء.













تفاصيل التصالح على مخالفات البناء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح.





وجاء في الإنفوجراف، أنه يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانونًا، وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.





وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب.





ورصد الإنفوجراف، أن قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح ما بين 500 جنيه للمدن أو 125 جنيهًا للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما، وذلك وفقًا لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، كما تتراوح النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ما بين 5% إلى 100% من قيمة المتر المسطح طبقًا لنوع المخالفة.



