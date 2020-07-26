مايك ماسي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تواصله مع الفرنسي William Sheller لإعادة تقديم أغنيته الشهيرة "un homme heureux"





وهذه الأغنية هي للنجم الفرنسي الشهير william sheller وقد قام ماسي بإعادة تقديمها بأسلوب يحاكي العصر الحديث في 2020.



وقال مايك ماسي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن فكرة إعادة الأغاني بأسلوب جديد يتناسب مع العصر، أمرًا ليس بالجديد على مسيرته الفنية.



وأضاف ماسي قائلًا: "دائمُا اختياراتي للأعمال التي أعيد غنائها من جديد ترتكز على محاكاة الوجدان في عصرنا الحديث سواء من ناحية الكلمات أو الألحان.



وأما عن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين النجم الفرنسي william sheller لاستئذانه لإعادة تقديم أشهر أغانيه، كشف مايك انه تواصل قبل إصدار الاغنية بأشهر طويلة، مع الفنان العالمي william، مشيرًا إلى أنه أرسل الأغنية عبر الإيميل، وأشاد بالعمل والفكرة وتحمس لها، وللأصوات والتوزيع وكل شئ، وكانت إشادته برسالة خطية عبر الإيميل.



وتبدأ الأغنية بحوار يدور بين مايك ماسي وبين سيفيرين باران Séverine Parent والتي تشاركه في الغناء.



يذكر أن مايك ماسي كان قد أصدر ألبوماً كاملاً ناطقاً باللغة الفرنسية بعنوان "Le Délire" وتصدّر المبيعات في كلٍ من فرنسا وسويسرا.





أطلق الفنان اللبناني مايك ماسي أغنية جديدة جمع فيها بين اللغتين العربية والفرنسية وحملت عنوان un homme heureux، بالرغم من الظروف العالمية التي تسببت في أزمة كبيرة داخل المجال الفني