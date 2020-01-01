دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي مع أحمد خالد موسي في كواليس "30 يوم"

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يواصل فريق عمل فيلم "30يوم" تصوير أحداث الفيلم وذلك للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.



وتواجد في كواليس التصوير فريق عمل الفيلم منهم الفنانة دينا الشربيني والفنان احمد الفيشاوي والفنانة أسماء ابو اليزيد والفنان محمود متولي مع المخرج أحمد خالد موسي.



الفيلم إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما، ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين