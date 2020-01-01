كهربا يُقدم شكوي جديدة فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

السبت 25/يوليه/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
محمد جمال
قال اشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد اللاعب. 

 أكد أشرف عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "سنتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك".

ويذكر أن محمود عبد المنعم كهربا إنتقل لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادم من الدوري البرتغالي .

وتعود بطولة الدوري المصري من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا فى السادس من أغسطس المقبل.

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