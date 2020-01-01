البنك العربي الافريقي ينفذ أكبر عملية ترويق في تاريخ السوق المصري

كشف البنك العربى الافريقى الدولى أنه نجح، اليوم السبت، في إغلاق أكبر عملية طرح لسندات الترويق يشهدا السوق المصرفي المصري على الإطلاق لصالح إحدي الشركات التابعة لهيئة المجتماعات العمرانية.

وبلغت القيمة الإجمالية لعملية الطرح بحسب بيان للبنك، نحو ١٠ مليار جنيهاً مصرياً ونفذها البنك لصالح شركة التعمير للتوريق، حيث قام بدورالمستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

وأضاف البنك أنه قد شارك فى الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، ٢.٦ مليار جنيه للشريحة الأولى، ٦.٢ مليارجنيه للشريحة الثانية، و ١.٢ مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى ٣ سنوات، و٥ سنوات، و٧ سنوات متتالية.





ووعن درجات التصنيف الائتماني الممنوحة لسندات المطروحه، أوضح البنك أن شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، أعطت تصنيف +AA للشريحة الاولى ، و- AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.

ومن جانبه قال شريف علوى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة إن الاصدار يأتي ليؤكد علي أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة و علي الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا ولكن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح فى تذليل كافة الصعاب ليخرج الاصدار إلي النور. ويأتي هذا الإصدار ليؤكد علي دور البنك العربي الأفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة"