عمرو أديب: مصر تريد اتفاق عادل بشأن سد النهضة.. "صبرنا كتير" (فيديو)



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.



وجدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.



من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.



كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعيًا لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الامن والاستقرار الاقليمي.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الدولة المصرية بلغت رئيس الاتحاد الأفريقي أنها تريد إتفاق ملزم بشأن سد النهضة.وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تريد إتفاق جيد بشأن سد النهضة، معقبا: "لا إتفاق أفضل من إتفاق سيىء، لقد صبرنا وتحملنا كثيرا من المواقف الأثيوبية المؤلمة"، مضيفا أن مصر تطلب شيىء عادل جدا.ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الإدارة السودانية بدأ صوتها يعلو بشأن ملف سد النضهة، حيث أنهم يشعرون بتأثير من الملىء الأولي للسد."تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".