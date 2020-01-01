عمرو أديب: مصر تريد اتفاق عادل بشأن سد النهضة.. "صبرنا كتير" (فيديو)

السبت 25/يوليه/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الدولة المصرية بلغت رئيس الاتحاد الأفريقي أنها تريد إتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تريد إتفاق جيد بشأن سد النهضة، معقبا: "لا إتفاق أفضل من إتفاق سيىء، لقد صبرنا وتحملنا كثيرا من المواقف الأثيوبية المؤلمة"، مضيفا أن مصر تطلب شيىء عادل جدا.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الإدارة السودانية بدأ صوتها يعلو بشأن ملف سد النضهة، حيث أنهم يشعرون بتأثير من الملىء الأولي للسد.

"تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.
 
وجدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعيًا لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الامن والاستقرار الاقليمي.

أخبار تهمك

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يصدر قراره النهائي بشأن اللعب في إيطاليا

منذ نصف ساعة

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

كهربا يُقدم شكوي جديدة فى الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم كريم العريبي مع النجم الساحلي؟ (أرقام)

منذ أقل من ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

10:44 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

11:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً