رئيس فريق الغواصين بالسويس يكشف مفاجأة في موقع حادث غرقى "الأدبية"

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قال وائل توفيق رئيس فريق الغواصين بالسويس، إن السبب وراء بعد جثة من الثلاثة الذين أمس الجمعة بإحدى المناطق المفتوحة علي البحر بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة، عن موقع الغرق بـ10 كيلو متر يعود إلى وجود جبل هذه المنطقة فى القاع يحدث تيارات دورانية شديدة جدًا، وتابع:"ومن المتوقع أن يتم العثور على الجثة الثالثة والأخيرة على بعد 20 كيلو من موقع الغرق".



وأضاف "توفيق "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مشاركة القوات البحرية فى عملية إنتشال الجثث مع فرق إدارة الإنقاذ النهرى والحماية المدنية، كونها الأكثر دراية بهذه المنطقة.



وكشف رئيس فريق الغواصين بالسويس، عن أن اسماك البحر المتوسط متوحشة ومن الممكن أن يتم تجريح الجثمان بسبب وجود جبال فى هذه المنطقة، وتابع:"ونظرًا لقوت التيارات الشديدة فالجثمان هيتخبط وسط الجبال ويتجرح ويبقا زيه زى أى طعم".



وفى سياق آخر، قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثمان الشاب شادى أخر غريق فى شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر صعب على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دى أن إيه"، والنتيجة لم تظهر بعد.



وقد استمرت عمليات البحث عن جثمان "شادي" لمدة 13 يومًا من يوم الغرق، وقد تسببت ارتفاع أمواج البحر وتيار الهواء عن اعاقة مواصلة العثور عليه، لما يشكله من خطورة على الغطاسين.





فيما انتظرت أسرة"شادي" أمام الشاطئ منذ يوم الغرق، وقد ناشدت والدة الفقيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العثور على جثمان نجلها، فيما تحدث والده"عايز أكرمه بدفنه بجوار شقيقه".



وأوضح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، أنه حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.



وتواجد المحافظ أول أمس وسط أهل وعائلة الطفل الغريق مقدما لهم خالص التعازي، واصدر تعليماته بحشد كافة قوات الانقاذ البحرية المعنية فى استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور لخطورتها.



وأكد الشريف أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة لحين استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحري.



وأشار إلى ضرورة عدم تعريض حياة المنقذين للخطر فى ظل ارتفاع امواج البحر، مناشدا جميع المواطنين بعدم نزول الشاطئ نظرا لخطورته وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء والنيابة العامة بإغلاق الشاطئ تماما مؤكدا بأنه لن يتم السماح بفتح الشاطىء نهائيا إلا بعد الاطمئنان من توفير اشتراطات السلامة البحرية حفاظا على أرواحهم.