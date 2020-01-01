انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

السبت 25/يوليه/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
دشن مجلس إدارة النادي الأهلي  منذ قليل، البث التجريبى لقناة الأهلى، بثوبها الجديد، وكانت البداية بأغنية جديدة بعنوان "نادى القرن"، وهو اللقب الذى ناله من الاتحاد الإفريقى "كاف" قبل 20 عاما، الأغنية من كلمات محمد النجار وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيبسى.
 

وأعلنت القناة خلال الفترة الماضية عن خريطة برامجية متميزة، سيتم تقديمها لتلبى طموحات جماهير الأهلى وعشاقه فى كل مكان، بعد عملية التطوير الشاملة التى شهدتها برامجها واستوديوهاتها وخطتها البرامجية، التى ستأتى بشكل يليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلى فى كل مكان.

وفي اللحظات الأولى ظهرت قناة الأهلى بجودة عالية للصورة بتقنية الـHD.

تردد قناة الأهلي الجديد

التردد:12341 أفقى (H)

معدل الترميز: 11747

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