خالد أبو بكر يطالب بمنع استيراد السلع غير الضرورية.. تعليقًا على استيراد كاجو بـ 3.5 مليون دولار

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طالب خالد أبو بكر، بمنع استيراد السلع غير الضرورية، مشيرًا إلى استيراد المصريين خلال أزمة كورونا "كاجو" بمبلغ 3.5 مليون دولار.



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:" هناك كثيرون يحجبون الفول السودانى.. كيف يتم استيراد كاجو بـ 3.5 مليون دولار".



وأشار "أبو بكر" إلى أن مصر استوردت فى شهر مارس الماضى رنجة بـ ٢٣ مليون دولار.



ودعا رئيس فيليبى جاسينتو نيوسى، رئيس جمهورية موزمبيق اليوم السبت رجال الاعمال المصريون إلي ضرورة استيراد بعض السلع من بلاده التي تتتميز بأسعار منافسه.



وقال جاستينو خلال تصريحات صحفيه على هامش مؤتمر مجلس الاعمال المصري الموزمبيقي: " نمتلك العدييد من المواد الغذائية رخيصة الثمن يمكن للمصريون استيردها مثل الكاجو الذي يشترونه من أوروبا بكميات كبيرة وبأسعار مرتفعه".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم رئيس فيليبى جاسينتو نيوسى، رئيس جمهورية موزمبيق وتبادل الرئسين فرص تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خاصة في ظل رئاسة مصر لاتحاد الامم الافرقية.



وفي سياق منفصل، قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها قامت بجولة تفقدية لمجمع مرغم 1 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، والذي تم طرحه منذ 3 سنوات، وبدأت العملية الإنتاجية به منذ عامين، ونسبة الاشغال به تعدت 98%.



وأضافت "نيفين"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن المجمع به منتجات متميزة جدًا، ودائمًا ما كانت توجه بتجويد المنتج لتعميق التصنيع المحلي والاستعاضة عن الاستيراد من الخارج.



وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أنها لاحظت أن معظم العاملين بالمجمع حصلوا على تمويلات من جهاز تنمية المشروعات وضمن مبادرات البنك المركزي، مشيرة إلى إن إنشاء مثل هذه المشروعات هدفه الرئيسي نقل أصحاب الصناعات من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مناشدة أي شاب لديه فكرة ملائمة لنشاط المجمع عليه أن يتقدم لهيئة التنمية الصناعة او جهاز تنمية المشروعات؛ لإتاحة برنامج التخصيص له، مشددة على أنها لن تقبل أن يحصل أحد على وحدة ولا يعمل بها.





