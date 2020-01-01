بعد عودته للأهلي.. مخاوف من تجميد أزارو

تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي برئاسة محسن صالح، حل أزمة المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الكروي الأول، العائد من إعارة لفريق الاتفاق السعودي.





أزمة وليد أزارو في الأهلي





وكان المغربي وليد أزارو قد رفض تمديد إعارته حتى نهاية الموسم الكروي بالسعودية، بسبب الخلاف على المطالب المالية التي حددها اللاعب للاستمرار، ليعود إلى النادي الأهلي.





وتكمن الأزمة التي تواجه النادي الأهلي في تسويق وليد أزارو لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب عدم قناعة المدرب السويسري رنيه فايلر، المدير الفني، باللاعب المغربي.





وتخشى تخطيط الأهلي من تجميد اللاعب في حال عودته، وفشل إعارته مرة أخرى، وينتظر أن تعقد لجنة التخطيط جلسة مع فايلر في محاولة لإقناعة بالعفو عن المغربي، وعدم تجميده لتجنب الصدام معه، وتأثير ذلك على حالة الاستقرار داخل الفريق.



