تعرف على أسعار ومواصفات "شيفرولية ماليبو" موديل 2020 في السوق المصري

السبت 25/يوليه/2020 - 11:00 م
شيفرولية ماليبو موديل 2020
شيفرولية ماليبو موديل 2020
أطلقت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات أوبل وإم جي وشيفرولية في مصر، نسخة "شيفرولية ماليبو" سيدان العائلية متوسطة الحجم موديل 2020 بثلاث فئات من التجهيزات.

وتبدأ أسعار شيفرولية ماليبو الجديدة من 389.990، والفئة الثانية تباع بسعر رسمي 419.990 جنيه، أما الفئة كاملة التجهيزات تباع بـ449.990 جنيه، وذلك ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي.

وكانت شيفرولية "ماليبو" قد انضمت إلى عائلة سيارات شيفرولية في مصر لأول مرة في أبريل 2019، إذ تم طرحها لعملاء السوق بأسعار رسمية تبدأ من 450.000 وحتى 540.000 جنيه.

وتعتمد فئات شيفرولية ماليبو الثلاث على سواعد محرك توربيني مكون من 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وبفضل محركها القوي تتمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات خلال 9.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 215 كيلومترًا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتقدم الفئة الأولى من ماليبو بعجلات عادية قياس 16 بوصة، أما الفئتين الثانية والثالثة تتوفران بعجلات رياضية قياس 18 بوصة؛ وتمتلك الفئة الثانية فوانيس ضباب أمامية وخلفية ويزيد عليها في الفئة الأعلى تجهيزًا مصابيح زنون وإضاءات LED أمامية وخلفية وفتحة سقف وفرش جلدي.

وتزخر أيقونة شيفرولية بمواصفات أمان أساسية تحيط الركاب أبرزها وسادتين هوائيتين، وتصل إلى 6 وسائد هوائية في الفئة الأعلى منها ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD ونظام اتزان إليكتروني ESP وكاميرا للرؤية الخلفية وحساسات خلفية للمساعدة على الركن متاحة بالفئة الثانية والثالثة.

وتمتك ماليبو 2020 كذلك عدد كبير من الكماليات منها شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، وخاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث" وتكنولوجيا Apple Carola و Auto android و ومخرجين للتوصيل AUX- USB وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح - المفتاح الذكي.

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