حنان مطاوع تبدأ تصوير مشاهدها في حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا"

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شرعت الفنانة حنان مطاوع اليوم السبت في تصوير أولى مشاهدها فى مسلسل "إلا أنا" وحكاية "أمل حياتى"، ويأتي ذلك بالديكور الرئيسى لها فى حى جاردن سيتى، على أم يستمر التصوير فى نفس الديكور يومين وتنتقل لديكور آخر لاستكمال تصوير مشاهدها من أحداث المسلسل.







ومن ناحية أخرى تجسد حنان شخصية فتاة تعيش في حي الجمالية، وتعمل في حرفة شاقة محاولة منها لتحسين المستوى الاجتماعي لعائلتها، وتتابع الأحداث الدرامية رحلة صعودها ونجاحها في العمل لتصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال في المجتمع.





ويشار إلى أن حكاية "أمل حياتى" تضم عدد من نجوم الفن منهم حنان مطاوع بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف وسمر علام، وإخراج أحمد حسن وتأليف أمين جمال، وشريف يسرى.



والجدير بالذكر أن مسلسل إلا أنا يقدم ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".



