والدة شهيد الشهامة: أبني قبل ما يموت قال لي أنا عطشان

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قال سعد السيد على، والد شهيد الشهامة بالدقهلية، إن نجلى غار شرفه وتصدى لبعض من حاولوا التحرش بشقيقته بألفاظ خارجه، بالقرب من المنزل، وعندما نزلت أمه إليه وصفعته بالقلم أمام الناس، صعد إلى منزله على الفور، وتابع:"ده أبنى الوحيد وبيدرس فى كلية الحقوق، وبيساعدنى فى محل الأحذية بتعنا وأمه خافت عليه وهو استجاب".



وأضاف " على"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن القتلة فعلوا نفس الأمر فى اليوم الثانى وقالوا سنفعل ما نريد ولن يستطيع أحد التصدى لنا، وتابع:"وفى اليوم الثالث تربصوا بأبنى وقاموا بتوجيه 3 طعنات فى القلب وأخرى فى الجنب.. أقوال الجناة فى النيابة قالوا أنهم اشتروا مطاوى وقاموا بسنها..هو فيه كدا.. ده أبنى الوحيد وأخ وحيد ثلاث فتيات".



وفى أتصال مشترك قالت والدة الشهيد:"ولدى شاب زى الورد وأنا عاوزه القصاص.. مينفعش أبنى الوحيد يموت ويدفن فى التراب والجناة ياخدوا سنتين تلاتة ويطلعوا يأكلوا ويشربوا بحجة أنهم قصر وأقل من 18 عام".



وطالبت أم شهيد الشهامة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يقتص من الجناة، وتابع:"عاوزه الرئيس السيسى يجب حق إسلام الشهيد..شباب زى الفل كل يوم بتروح بنفس الضربة..وزملائه كانوا يقولون له يا سيادة المستشار لانه كان حاجة عظيمة وكبيرة..أنا فرحانة أن أبنى مات غدر..وده شئ حرام..أبنى مات على صدرى وهو بيقولى أنا عطشان يا أمى ومقدرتش أعمل ليه حاجة".



تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهمين بقتل شهيد الشهامة الطالب إسلام سعد بطعنة نافذة بالقلب وتتراوح أعمارهم مابين 16 و19 عام.



وكانت مدينة الستاموني في محافظة الدقهلية، قد شهدت مقتل طالب جامعي علي يد مجموعة من الأشخاص لدفاعة عن شرفه بعد معاكستهم لشقيقته.





وشيع الآلاف من أبناء مركز الستاموني في محافظة الدقهلية جثمان الشهيد إسلام سعد "شهيد الشهامة"، طالب بكلية حقوق جامعة المنصورة.





وبدأت الواقعة بمصرع الشاب، على يد ٤ أشخاص نشب بينهم مشاجرة علي إثر معاكستهم لشقيقته، حيث تربصوا له فى اليوم الثانى وطعنوه بالمطاوى والأسلحة البيضاء، طعنات نافذة أصابته فى قلبه ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته، وهو يدافع عن شرف أسرته.



لقي شاب مصرعه على يد اثنين، بسبب دفاعه عن شقيقته بعدما قاما بمعاكستها، وذلك بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس، بوصول إسلام سعد ١٨ سنة، مصابًا بطعنات من سلاح أبيض، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن شابين عاكسا شقيقة المجني عليه، فقام بمعاتبتهما وحدثت مشادة كلامية بينهم، وعلى إثر ذلك ترصدا به وطعنوه بسلاح أبيض.



وتكثف الأجهزة الامنية بمركز الستاموني في محافظة الدقهلية جهودها لضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.



وعلى صعيد آخر كان شارك الآلاف من أبناء مركز ومدينة المنزلة في محافظة الدقهلية، في تشيع جثمان الشهيد محمود محمد عبدالحميد قهوة، ضحية الهجوم الإرهابى في بئر العبد، شمال سيناء يوم أمس.



يشار إلى أن الشهيد استشهد على يد الغدر والعدوان بأرض سيناء الحبيبة وحضر مراسم الجنازة لفيف من قيادات محافظة الدقهلية وجموع كبير المواطنين، ومن جانبه أناب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء سمير صدقى الإمام رئيس مركز ومدينة المنزلة اليوم الأربعاء للمشاركة في تشييع جنازة شهيد الواجب والوطن بمدينة المنزلة.





