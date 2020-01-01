عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر شطب عضوية نجم الفريق الأبيض السابق.





وكتب "شوبير" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "منذ قليل: إعلان على بوابة نادي الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك".





ولم يكشف "شوبير" عن أسباب شطب مرتضى منصور عضوية أحمد عيد عبد الملك من النادي الزمالك.





ويأتي قرار رئيس الزمالك بشطب عضوية "عبد الملك" بعد أيام قليلة من التغريدة المثيرة للجدل التي نشرها اللاعب عبر حسابه على موقع "تويتر" وتحمل إساءة لشهداء الأهلي في مذبحة استاد بورسعيد.





وتضمنت التغريدة التي نشرها عيد عبدالملك "سكرين شوت" لخريطة تم الإشارة فيها إلى بورسعيد والإسماعيلية، وعلق عليها "وقفت تقليب ليه أنت خايف وللا إيه"، ما اعتبرها البعض استفزاز لجماهير الأهلي وإساءة لشهداء القلعة الحمراء.



