استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة عبر موقع manpower.gov وزارة القوي العاملة وموعد صرف الدفعة الثالثة من منحة ال500 جنيه

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة | ازداد البحث بشكل كبير من قبل المواطنين المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة من أجل أن يتمكنوا من معرفة موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة منحة ال500 جنية التي تم تخصيصها من أجل مساعدة العمالة الغير منتظمة على مواجهه تلك الظروف التي تمر بها البلاد فلقد تعرضوا للضرر الشديد نتيجة انتشار فيروس كورونا واللجوء إلي توقف العمل في كثير من المجالات التجارية مما استدعي معه اصابة العديد من المواطنين بالمزيد من الاضرار نتيجة انتشار فيروس كورونا مما استدعي معة اللجوء إلي صرف المساعدات المالية في تلك الفترة التي تمر بها البلاد.





موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة ال500 جنية

من المحدد أن تجتمع اللجة الوزارية مع بعضها البعض من أجل أن يتم تحديد الموعد المحدد لصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة التي كان قد اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل أن تساعد العمالة الغير منتظمة على ثلاث دفعات، ومن المحدد أن يتم صرف تلك المساعدات المالية من قبل الماكينات الالية ومكاتب البريد، وهناك بعض من المصادر التي أوضحت انة من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثالثة من المنحة بعد الانتهاء من صرف مرتبات شهر يوليو الحالي، على أن تقوم الوزارة كما هو متبع بارسال رسائل نصية إلي المستفيدين من أجل ابلاغهم بموعد الصرف ومكان الصرف وذلك قبل بداية عيد الاضحي المبارك.





رابط الاستعلام عن منحة ال500 جنية

لقد أوضحت وزارة القوي العاملة أنة قد تم تخصيص رابط معين من أجل أن يتمكن المواطنين من الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة والتي تتم عن طريق موقع وزارة القوي العاملة ومن ثم يتم الضغط على منحة ال500 جنية ويتم ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم يتم الضغط على استلام.



