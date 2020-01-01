برايتون على بعد خطوة من ضم نجم ليفربول

السبت 25/يوليه/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
بات نادي برايتون، قريبًا جدًا من الحصول على خدمات آدم لالانا، نجم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد لالانا /32 عاما/ مع فريقه بنهاية الموسم الجاري الذي يسدل عليه الستار غدا عبر مباراة  ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت فإن برايتون يسعى لضم لالانا بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وأشارت "سكاي سبورتس" الشهر الماضي إلى أن ليستر سيتي يسعى بدوره أيضا لضم لالانا.

وانضم لالانا إلى ليفربول عام 2014 قادما من ساوثهامبتون وخاض مع الفريق 178 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2019 .

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