الكشف عن العروض المقدمة إلى رمضان صبحي.. والحالة الوحيدة لاستمراره مع الأهلي





كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي مفاجأة جديدة بشان مستقبل اللاعب الفترة المقبلة والحالة الوحيده التي قد تدفعه للاستمرار مع الفريق الأحمر.





وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية: " هناك البعض في مصر نفى التفاوض مع رمضان صبحي ولكنهم حاولوا مفاوضاته ورمضان لن يلعب في مصر سوى للأهلي".





وتابع: "هناك أرقام خيالية عرضت على رمضان صبحي من بعض الأندية بالدوري المصري، ولكن اللاعب رفضها كلها".





وأضاف: " الأهلي متمسك بالتعاقد مع رمضان وجلست مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء خلال شهر أبريل الماضي، واللاعب سيبقي إذا لم يتلقى عرضًا أوروبيًا قويًا، وهيدرسفيلد الإنجليزي يرغب في بيعه والاستفادة منه ماليًا بأكبر شكل".





وواصل: "تلقينا عروضًا من أندية تركية كثيرة وألمانية وبرتغالية واليونان وروسيا، ولكننا ننتظر موقف هذه الأندية في الفترة المقبلة ومشاركتها في البطولات القارية الأوروبية".





وأختتم: " شريف إكرامي لا يتدخل في أي قرار خاص لرمضان صبحي، والأخير تجمعه علاقة طبية مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ورمضان تجمعه صداقة قوية مع طاهر محمد طاهر وهما صديقيين حمميين للغاية بشدة".



