وزير المالية يشرح كيفية الاستفادة من المبادرة الرئاسية" مايغلاش عليك"

السبت 25/يوليه/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
محمد عصام

كشف محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستعد غدا الأحد لإطلاق مبادرة" مايغلاش عليك"، والتى تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي مرة أخرى  بعدما تأثر سلبا بسبب أزمة كورونا.

 

وأضاف" معيط" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج المصري افندي المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن أزمة كورونا لم تؤثر فقط على تراجع معدلات الإنتاج الصناعي، بل اثرت ايضا على انخفاض دخل المواطنين وتراجع معدلات استهلاكهم، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التى أطلقتها الدولة لتقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

 

وتابع، "المبادرة تهدف لعودة النشاط الاقتصادي سريعًا، والتى جاءت من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الأسراع في رفع معدلات استهلاك المواطنين من السلع التي تزداد فيها نسبة التصنيع المحلي.

 

واشار" وزير المالية"، إلى أن مبادرة" مايغلاش عليك"، ستوفر لأصحاب بطاقات التموين دعم بقيمة 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لبطاقة التموين الواحدة، ما تمكن الفرد من الحصول على خصم بنسبة 10% على السلع التى سيقوم بشرائها في المبادرة، بالإضافة إلى خصم إضافي يمنحه التجار لجميع المواطنين على مختلف أنواع السلع  بنسبة 20%، قائلا" يعني لو سلعه كان سعرها 1000  جنيه قبل المبادرة تقدر تشتريها في المبادرة بقيمة 800 جنيه بسبب خصم 20%، ولو أنت صاحب بطاقة تموين ستحصل على خصم 10% ليصل سعرها إلى 700 جنيه."

 

وأوضح "معيط"، أن قيمة الدعم المالي التى ستوفره المبادرة لأصحاب بطاقة التموين غير مسموح أن يتم شراء به سلع تموينية، حيث سيستخدم فقط في شراء السلع التى سيتم طرحها  في المبادرة وهي اجهزة كهربائية، وملابس، وسلع معمرة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم المالي ستتحمله الخزانة العامة للدولة بنحو 12.5 مليار جنيه.


ومن المقرر أن يتم أطلاق الموقع الرسمي للمبادرة مايغلاش عليك،

https://www.mobadra.gov.eg/ ، والذي سيستعرض الشركات المشاركة في المباردة وتوفير امكنية شراء السلع أونلاين ، وخدما التقسيط للمشتريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية دعم مالي للفرد 200 جنيه دعم علي بطاقات التموين تفاصيل مبادرة مايغلاش عليك

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين

برشلونة يوجه صدمة إلى تشيلسي ويقترب من الحفاظ على نجمه

منذ ساعة

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية

منذ ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار سابق لترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ نصف ساعة

أحمد موسى عن عزل أستاذ جامعي: إرهابي نقل أسلحة ومتفجرات

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

تاكيدًا لانفراد الفجر.. الحكومة تطلق مبارة لتحفيز الطلب على المنتج المحلي ( تفاصيل)

اتحاد الصناعات: مبادرة تحفيز المنتج المحلي ليست"حرق أسعار"

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

ألف جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي

خصم 35 % على السلع المعمرة في مبادرة "مايغلاش عليك"

أكثر من 4 آلاف سلعة.. تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:34 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً