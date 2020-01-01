توم كروز يحاول الذهاب بالسينما إلى الفضاء

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تحاول شركة الأفلام الأمريكية "يونيفرسال بيكتشرز" العمل على فيلم توم كروز الجديد والخروج به إلى النور، وهو الفيلم الذي سيصنع فارقا في تاريخ السينما العالمية، حيث يصبح من خلاله أول فيلم يتم تصويره في الفضاء.





وجاءت في الصحف الأجنبية عدد من المقالات حول تعاون توم كروز مع ناسا لتصوير فيلم في الفضاء وكان يطمح بأن يصعد إلى هناك بصاروخ من SpaceX.





علق مدير وكالة ناسا جيم بريدنشتاين سابقا عبر حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا فيما معناه:" بأن الوكالة تخطط للعمل مع توم، وذلك من خلال تصوير فيلم في محطة الفضاء الدولية". وعلق المؤسس والمدير التنفيذي لـSpaceX إلون ماسك على تغريدة جيم بأنه "سيكون هناك الكثير من المرح"





ومن ناحية أخرى تبلغ ميزانية إنتاج الفيلم نحو 200 مليون دولار على أقل تقدير، في حين سيحصل توم على مبلغ ما بين 30 و60 مليون دولار، وهذا المبلغ سيغطي خدمات الإنتاج ودوره في الفيلم، وسيقوم بإخراج الفيلم Doug Liman المخرج الذي تعاون مع توم في فيلمي Edge of Tomorrow و American Made.





والجدير بالذكر أنه لا يوجد وقت محدد للبدأ في إجراءات الفيلم، ولا موعد محدد له، إذ ان توم لم ينتهي بعد من تصوير فيلم Mission Impossible الذي توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.