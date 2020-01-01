المغرب يسجل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو يعد رقماً قياسياً بالنسبة لأعداد الأيام الماضية، ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 19645، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 305 بعد الإعلان عن ست وفيات جديدة.

 

وأفادت الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16282 بعد تعافي 182 شخصاً.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,057 مليون إصابة، بينهم أكثر من 644 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,819 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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