عمرو موسى عن ملف سد النهضة: لا يمكن تعطيش مصر (فيديو)

السبت 25/يوليه/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، على وضع ملف سد النهضة، قائلا: "لا يمكن تعطيش مصر"، فأفريقيا لن تسمح بذلك، مشيرا إلى أن تصريحات أثيوبيا بشأن أن النيل لهم مجرد أناشيد.

وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، إلى أن مصالح مصر والسودان يجب أن تكون في الاعتبارات الأثيوبية، منوها بأنه يجب أن يكون لدينا أمل في حل أزمة سد النهضة، ولا نيأس من ذلك.

ولفت إلى أن مصر تعاملت بشكل متأخر مع ملف السد، معقبا: "كان في تهريج في البداية، وهذا أضاع مننا وقت كبير، وأظهرنا بمظهر ليس طيب"، منوها بأن الخطاب الحاد مع أثيوبيا لن يحل الأزمة، ونحتاج إلى المنطق.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخرًا حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد الإعراب خلال القمة عن التقدير لجهود الرئيس "رامافوزا" بشأن قضية سد النهضة.

كما أكد الرئيس استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشددًا سيادته على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقًا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.

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