إنتر ميلان يقهر جنوي بالثلاثة في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزًا عريضًا على حساب جنوي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.







ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، والذي تعادل مع مضيفه ميلان1-1 الجمعة، فيما يحل لاتسيو في المركز الرابع برصيد 72 نقطة، ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 80 نقطة.

وتوقف رصيد جنوى عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بفارق أربع نقاط عن ليتشي صاحب المركز الثالث من القاع.

وتقدم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 34 بضربة رأس مستغلا تمريرة كريستيانو بيراجي.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة سجل صانع اللعب التشيلي اليكسيس سانشيز الهدف الثاني لإنتر بتسديدة رائعة، بعدما تلقى تمريرة من فيكتور موسيس.