دير العذراء بالمحرق يستأنف فتح أبوابه أمام الزوار الإثنين المقبل

السبت 25/يوليه/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
قرر مجمع رهبان دير القديسة العذراء مريم بالمحرق برئاسة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق، بجبل قسقام بمدينة القوصية_ شمال محافظة أسيوط، فتح ابواب الدير للمعمودية والزيارات، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، علي أن يتم موعد استقبال الزوار من الساعة السادسة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

جاء ذلك بعد غلق دام أكثر من ٣ أشهر، عقب قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بغلق أبواب الكنائس وتعليق كافة الصلوات بها، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.


وشدد مجمع رهبان دير، في بيان له، اليوم السبت، علي ضرورة الإلتزام لكل زائر بالاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

ولفت بيان الدير، إلي أن دخول المنطقة الاثرية في الدير يوف يكون بداية من الساعة العاشرة صباحًا.

وفي سياق آخر، قرر الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف وتوابعها للأقباط الأرثوذكس؛ إلغاء الاحتفالات بموسم العذراء هذا العام والمقرر إقامتها في دير القديسة العذراء مريم بمنطقة البياض في بني سويف.

وقال "غبريال" في بيان له، اليوم: إن قرار إلغاء الاحتفال جاء حرصًا علي سلامة الأقباط؛ بناء على توصيات اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.


وفي سياق آخر، أعلنت إيبارشية نجع حمادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، استئناف فتح أبواب كنائسها لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 3 شهور أمام المصلين وإقامة القداسات والصلوات بدًا من 3 أغسطس المقبل.

وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي: إن قرار فتح أبواب كنائس الايبارشية وعودة الصلوات بها جاء تزامنًا مع قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية.


وشدد " كيرلس" في بيان له، اليوم السبت، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، موضحًا أنه سيتم تسجيل بيانات الراغبين في حضور القداسات عن طريق الحجز المٌسبق من خلال كل كنيسة بصورة منفصلة مع ضرورة الأمانة نحو الأخرين.

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