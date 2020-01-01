جوميز يوجه رسالة هامة إلى جماهير الهلال السعودي

السبت 25/يوليه/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر

أعرب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال متصدر الدوري السعودي وحامل لقب دوري أبطال آسيا، عن سعادته بعد تجديد تعاقده لعامين إضافيين مع الزعيم الهلالي

وكتب الفرنسي بافيتيمبي غوميز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" اليوم السبت، تعليقا على تجديد عقده :"الأسد فخور وسعيد للغاية بالبقاء في الهلال لعامين إضافيين ومعرفة المزيد عن الثقافة السعودية".

وأضاف باللغة عربية :"شكرًا جماهير كبير آسيا على حفاوتكم بالأسد.. شكرًا لمدرب الفريق لوشيسكو، ولزملائي اللاعبين.. وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين".

وواصل هداف الهلال :"شكري الخاص للرئيس فهد بن نافل على الثقة وأتطلع لعامين مقبلين عنوانها المجد أزرق.. الأسد يحبكم".

وأتمت إدارة الهلال إجراءات تجديد عقد المهاجم والهداف الفرنسي حتى عام 2022، وتمت مراسم التوقيع بحضور رئيس الهلال فهد بن نافل بمقر النادي.

ولم يكشف الهلال عن القيمة المالية لعقد المهاجم الفرنسي البالغ 35 عاما مع الفريق.

وخاض جوميز 21 مباراة مع الهلال في الموسم الحالي بالدوري السعودي، أحرز خلالها 14 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين لعب مباراتين ولم يحرز أي هدف.

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