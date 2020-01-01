محمد صلاح يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

السبت 25/يوليه/2020 - 09:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو
أجرى محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اتصال مع حمدي فتحي لاعب وسط فريق الأهلي، للإطمئنان عليه بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحرص النجم الدولي على طمأنة زميله بالمنتخب الوطني، والتأكيد على قوته من أجل عبور تلك الأزمة، في ظل الصداقة القوية التي تربط الطرفين.

وكان النادي الأهلي، أعلن عن ثبوت إيجابية مسحة حمدي فتحي الخاصة بفيروس كورونا المستجد، عقب التواصل مع المركز المتخصص، على أن يتم خضوعه لمسحة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعاد حمدي فتحي، مؤخرًا من الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة أثناء تواجده مع المنتخب الوطني الأول، خلال معسكره استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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محمد صلاح ليفربول حمدي فتحي ألأهلي

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