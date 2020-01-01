توقيع اتفاقية بين الأكاديمية العربية بالإسكندرية وشركات فاركو في مجال البحث العلمي



وقامت الأكاديمية ببدء تفعيل التعاون مع الصناعة بمركز الإبداع بمقر الأكاديمية بالعلمين من خلال عقد شراكة بحثية مع مجموعــة شركات فـاركــو للأدوية والمتميزة في إنشاء المعــامل المتخصصـة وذلك بهدف توفير فرصة التدريب العملي المتميز والمستمر للطلاب سواء في السنة النهائية أو الدراسات العليا والبحثية ليكونوا داعم للصناعة بالمنطقة، إعداد وتنميــة الكوادر الشــابة من الباحثين وأعضــاء هيئة التدريس وتشجيعهم على الابتكار والأبحـاث والتنميــة البيئيــة وتبادل الخبــرات.



كما أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية أن أية اتفاقية تأتي في اطار سعي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتعزيز دورها كبيت خبرة في مجال التعليم والبحث العلمي بالعالم العربي، في ضوء استراتيجية تحول الأكاديمية إلى جامعة بحثية تهدف إلى الإسهام في بناء الصناعة والاقتصاد، من خلال تحويل مخرجات البحث في المختبرات إلى منتجات التكنولوجيا وبراءات الاختراع لدعم رواد الأعمال وزيادة فرص خلق ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول متكاملة لتنمية الصناعات الحالية مع تنمية جيل من المبتكرين والمبدعين وتتماشي الاتفاقية مع اتجاهات الدولة التنموية في مدينة العلمين الجديدة ونظرة العالم باعتبارها أحدي المدن الجديدة ذات الاستثمارات الواعدة.



وفي ذلك السياق تم وضع إطار للشراكة يتضمن: تدريب طلاب الأكاديمية بكليات الصيدلة بفروع الأكاديمية في معمل الأبحاث والتطوير التابع لمجموعــة شركــات فاركــو للأدويــة التدريب العملي اللازم في مجال الصناعات الدوائية، تماشيا مع أهداف الأكاديمية بضرورة تلقي الطلاب تدريبا عمليًا متميزًا.



وتأسيس معمل مركزي بمقر العلمين على مساحة 053 متر مربع، بحيث يتضمن المعمل المركزي ثلاثة معامل لتصنيع الأدوية ولخدمة البحوث بكلية الصيدلة، على أن يتم اعتماده من هيئة الدواء المصرية لإجراء الاختبارات الضرورية لعمليات الأبحاث والتطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية لشركات الأدوية المصرية، بما يتوافق مع المستويات العالمية والدولية المتعارف عليها وذلك لمواكبــة حركة التقدم المتسارع في علوم وتكنولوجيا الدواء في قطاع الصناعات الدوائيــة.



تأسيس معمل nanotechnology والكيمياء النباتية بمركز الإبداع بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة وذلك انطلاقا من اعتبــار تقنية )nanotechnology( من التقنيات الحديثة نسبيًا ذات التطبيقات المتشعبة في مجالات الصيدلة، علوم المواد، والكيمياء والعقاقير والكيمياء النباتية، تولى مصر دور ريادي في صناعة الأدوية بالمنطقة من خلال تقديم الدواء لمصر وأفريقيا والوطن العربي ككل، مما يفتح مجال لعقد اتفاقية أفريقية عربية لدعم خطة الدولة بأن تكون مدينة العلمين بؤرة اهتمام وان تصبح مدينة عالمية واستطاعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مدار 55 عام أن تتبوأ مركز الصدارة في مجال التعليم والبحث العلمي ليس فقط على مستوى مصر بل والعالم العربي والأفريقي.



وقعت اليوم السبت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وشركة فاركو للأدوية اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي والتدريب.وقع على الاتفاقية من جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الاكاديمية، ومن جانب شركة فاركو الدكتور شيرين عباس حلمي رئيس الشركة.