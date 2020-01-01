قبل أن تشترى لحوم الأضحية.. علامات تدل على أن اللحم فاسد "تعرف عليها"





في كل سنة من هذا التوقيت الهجري يقبل الكثير من الناس على شراء لحوم الأضاحي ويخزنونها في الثلاجات، وهي عادة سنوية وسنة على نبينا الكريم "صلى الله عليه وسلم"، ولكن في بعض الأحيان تفسد اللحوم قبل استعمالها، بسبب سوء التخزين أو ارتفاع درجات الحرارة، ومن الممكن بعد تناولها دون علم أن تصيب الأفراد بالتسمم الغذائي، ونعرض لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية طرق لمعرفة تخزين اللحوم ومعرفتة صلاحيتها لكي تتأكد من سلامتها ولكي تحافظ على أسرتك من الأمراض المصاحبة لفساد اللحوم.









طرق معرفة فساد لحوم الأضاحي





عند شم رائحة منبعثة كريهة من اللحوم، وتصدر رائحة واضحة ولاذعة مما يؤكد نمو البكتيريا المتسببة في فسادها، وينصح عند شم رائحة كريهة من اللحوم أن يتم التخلص منها فورا بالطرق السليمة حتى لا يتسبب في تسمم الأشخاص الأخرين.









من المعروف أن لون اللحوم هو اللون الأحمر المائل للوردي، فإذا تم ملاحظة تحويل اللون الأحمر إلى الأصفر أو الرمادي أو الأحمر الداكن، فهذا يعني فساد اللحوم ويرجع إلى تكسير الحديد الموجود في اللحم بسبب نمو بعض البكتيريا على أنسجة اللحم، وعند ملاحظة هذا التغيير يرجى التخلص من اللحوم بالطرق الآمنة.









اللحم الطبيعي ملمسه أملس وناعم، ولكن عندما تتكاثر البكتيريا على اللحوم وتقوم بإتلافها تتكون مادة لزجة تكسي أنسجة اللحم وتغير من ملمسها الأملس إلى آخر لزج يمكن ملاحظة تلك المادة بالعين أو عند لمس قطعة اللحم.









قد يتراكم العفن على اللحوم الفاسدة ويتسبب في ظهور بقع صغيرة على قطعة اللحم تتميز باللون الأخضر أو البني ويعني ذلك أن البكتيريا لم تنتشر في جميع أنسجة اللحم، ولكن لا يفضل استئصال القطعة الفاسدة وإنما التخلص من اللحم تجنبًا للتعرض لأي مخاطر صحية غير مستحبة.









في حال شراء اللحوم المعبأة والمجمدة قد لا يمكن معاينة الرائحة واللون وتكون البقع وكذلك الملمس بالشكل المطلوب، وحينها يجب مراجعة تاريخ الصلاحية والشراء من مكان مضمون تجنبًا للوقوع في غش التجار.









وفي نهاية المقال ننصحكم متابعينا بشراء اللحوم من محال الجزارة الآمنة أو المعروفة لدى الجميع، وعدم الشراء أو التعامل مع مجهولي المصدر حتى تتأكد من سلامة اللحوم حفاظًا على سلامة أسرتك.



