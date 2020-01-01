الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - جنوى 0 × 3 إنتر ميلان - الدوري الإيطالي السبت 25/يوليه/2020 - 09:44 م محمد مرعي Advertisements حقق إنتر ميلان الفوز على مضيفه جنوي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. أخبار تهمك موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية منذ ساعة فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل منذ ساعة و نصف مستشار سابق لترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع منذ حوالي 22 ساعة رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي منذ أقل من ساعتين الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر منذ حوالي 5 ساعات صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم منذ ساعتين و 5 دقيقة فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب منذ حوالي 3 ساعات أحمد موسى عن عزل أستاذ جامعي: إرهابي نقل أسلحة ومتفجرات منذ ساعة و 15 دقيقة الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة منذ أقل من نصف ساعة برشلونة يوجه صدمة إلى تشيلسي ويقترب من الحفاظ على نجمه منذ ساعة و 7 دقيقة طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر منذ حوالي 14 ساعة الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي منذ 34 دقيقة إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية منذ حوالي 4 ساعات