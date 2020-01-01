محمد على خير يهاجم لاعب سابق بسبب تصريحاته عن رشوة أندية مصر للحكام الأفارقة

قال الإعلامى محمد على خير، فى وسط التحديات التى تواجه الدولة المصرية، تخرج علينا شخصية رياضية، تخطت السيتين، لا يعرف ماذا يقول، دون أن يكون لديه عقلا راشدا يزن كل كلمة يقولها، يقوم بإتهام حكام أفارقة يتلقوا رشوة من أندية مصرية، وعلى فرض أن هذا حقيقة، فلا يقال فى الاعلام، وإذا قيل، لا يقال فى الوقت الراهن.





وأضاف خلال برامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، ماحدث من هذه الشخصية، بحث عن الترند على جثة الوطن، وقد ترسل دول أفريقية للإتحاد الافريقى تطالب بسحسب بطولات سابقة من فريق هذه الشخصية.



