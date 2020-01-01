محمد على خير يهاجم لاعب سابق بسبب تصريحاته عن رشوة أندية مصر للحكام الأفارقة

السبت 25/يوليه/2020 - 09:42 م
محمد علي خير
محمد علي خير
الفجر الفني
قال الإعلامى محمد على خير، فى وسط التحديات التى تواجه الدولة المصرية، تخرج علينا شخصية رياضية، تخطت السيتين، لا يعرف ماذا يقول، دون أن يكون لديه عقلا راشدا يزن كل كلمة يقولها، يقوم بإتهام حكام أفارقة يتلقوا رشوة من أندية مصرية، وعلى فرض أن هذا حقيقة، فلا يقال فى الاعلام، وإذا قيل، لا يقال فى الوقت الراهن.

وأضاف خلال برامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، ماحدث من هذه الشخصية، بحث عن الترند على جثة الوطن، وقد ترسل دول أفريقية للإتحاد الافريقى تطالب بسحسب بطولات سابقة من فريق هذه الشخصية.

وتابخ خير، ينبغى أن تكون هناك مساءلة، فأنا انتظرت أن يخرج اتحاد الكرة أو شخصيات رياضية تنفى، ولكن لم يحدث، لم يخرج مسئول من وزارة الشباب والرياضة نفى هذه الهرتلة، التى قد تؤثر بشكل أو بأخر على صورة مصر وتعاملها مع شعوب أفريقيا، هل هذا يجوز، وأن يُترك هذا الشخص، فأين المجلس الأعلى للإعلام، وأين ردود الأفعال القوية.

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