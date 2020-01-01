توقيع عقد مراسم شراء مقر الأكاديمية العربية في فرع العلمين (صور)



وأقيمت مراسم توقيع العقد بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات بالجامعة العربية وقع العقد من جانب وزارة الاسكان المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية.



وأثنى السفير أحمد أبو الغيط تلك الخطوة الرائدة من قبل الأكاديمية، متمنيًا استمرار النجاح لذلك الصرح العربي المتميز.



وأشار إلى أن الاكاديمية نموذج مشرق للعمل العربي المشترك، بقوله" هذا الصرح العلمي المتميز ما كان ليتحقق لول بقدرات ومجهودات الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ودعم دولة المقر مصر من أجل انضمام هذا الفرع إلى سلسلة فروع الأكاديمية".



وجدير بالذكر في هذا الشأن أن الاكاديمية نجحت تحت مظلة جامعة الدول العربية ووزارة النقل المصرية في اضافة مقار جديدة إلى فروعها بخلاف المقار الرئيسية بالإسكندرية والقاهرة، حيث تم انشاء فرع الاكاديمية بجنوب الوادى، وشراء مقر الاكاديمية بالقرية الذكية، وتوقيع عقد شراء فرع العلمين وكذلك افتتاح فرع الشارقة -خورفكان- بالامارات العربية المتحدة.



واجتمع، اليوم السبت، المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وشهد المجلس حضور الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وأعضاء المجلس التنفيذى الاكاديمية، اللواء بحري رضا أحمد اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.



وناقش المجلس، تقريرًا حول مقر الأكاديمية بمدينة العلميين الجديدة، وكذلك بحث فتح مسارات تعليمية جديدة مطلوبة لسوق العمل بمصر والدول العربية.



كما ناقش المجلس انشاء كليات جديدة بالاضافة إلى تخصصات الصيدلة وطب الأسنان اللذان تم الدراسة بهما خلال العام الدراسي الماضي مع افتتاح المرحلة الاولي للفرع، إضافة تخصصات الطب البشري والذكاء الاصطناعي اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي ٢٠٢٠-٢٠٢١.





وشهد الاجتماع انشاء مسارات دراسية جديدة مع كبريات الجامعات العالمية مثل جامعة يوكلن بالمملكة المتحدة في تخصصات الهندسة، وكذلك جامعة اوتونوما اسبانيا في الذكاء الاصطناعي وشهادة جودة التعليم من أجل منح درجة علمية مزدوجة يحصل عليها الطالب من خلال اجتيازه للمواد والمعايير المقرره بالمعدلات الدولية المطلوبة.



شهد، اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط مراسم توقيع عقد شراء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أرض ومباني مشروع فرعها بالعلمين، مع وزارة الاسكان وفقا لما اقرته القوانيين والنظم واللوائح المقرره التي وافقت عليها الجمعية العامة للأكاديمية على المستوى الوزاري خلال اجتماعاته بالاسكندرية اكتوبر ٢٠١٩.