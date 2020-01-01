عاجل.. البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

طمأن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، المواطنين على صحته، نافيًا التصريحات التي تم تداولها بشأن مرضه خلال الفترة الماضية.





وتابع البابا تواضروس، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "أنا بصحة جيدة وأعاني أحيانًا من الأنفلونزا العادية وليست كورونا؛ بسبب تغيرات الجو".





وأكد أن فيروس كورونا إنذار من الله أو جرس إيقاظ للإنسان وضمير الإنسان وروح الإنسان، لافتًا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها كانت في كامل الانتباه منذ بداية جائحة كورونا.





وأضاف أن الدولة تعاملت باستعداد كامل تجاه أزمة كورونا بتطبيق الإجراءات الصحية، متابعًا: "اتخذنا مجموعة من الإجراءات منها توقف الزيارات، واللقاءات الكنسية بسبب كورونا"، لافتًا إلى أنهم عقدوا لقاءات مع الآباء الأساقفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.





وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" يذاع لاحقا مساء اليوم السبت، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".







