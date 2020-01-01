موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية

السبت 25/يوليه/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة، بشكل ودي ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة الودية بين الزمالك ووادي دجلة غدا الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، في الثامنة مساءًا، على ملعب بتروسبورت.

واستقر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض المباراة بعيدا عن ملعب الزمالك بمقر النادي، في ظل ارتباط النادي بالجمعية العمومية لمناقشة ميزانية النادي والتي ستقام على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وكان الزمالك قد خاض مباراتين وديتين، حيث فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف، بينما خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف.

ويلاقي الزمالك منافسه المصري البورسعيدي يوم السادس من شهر أغسطس المقبل في افتتاح مواجهاته بمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستقام على ملعب برج العرب.

كما يواجه وادي دجلة نظيره حرس الحدود في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز يوم الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل على أرضية بترو سبورت.

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