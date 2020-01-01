أحمد أبو خليل ينضم لأسرة فيلم "التربو"

انضم الفنان الشاب أحمد أبو خليل إلى أسرة فيلم التربو، وهو فيلم أكشن يتناول عالم سباقات السيارات، والمنتظر البدء في تصويره مطلع شهر سبتمبر المقبل، بعد أن تم تأجيل التصوير بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المفترض بدء التصوير في شهر مايو الماضى.





ومن المنتظر عرض الفيلم في سباق أجازة نصف العام في العام المقبل 2021، حيث كان من المفترض أن يتم عرضه في سباق عيد الأضحى المبارك المقبل.





وأكد أحمد أبو خليل أنه سعيد بتحقيق حلمه بخوض أولى تجاربه السينمائية بعد مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية والتي كان آخرها مسلسل 2 في الصندوق بطولة أوس أوس وحمدي الميرغني والذي عرض في شهر رمضان الماضي، ومسلسل فوق السحاب بطولة الفنان هاني سلامة، ومسلسل ظل الرئيس بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل الأب الروحي.



