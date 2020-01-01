برشلونة يوجه صدمة إلى تشيلسي ويقترب من الحفاظ على نجمه

السبت 25/يوليه/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أصبح قريبًا من التوصل لإتفاق مع حارس مرمى الفريق الألماني مارك أندريه تير شتيجن حول تجديد عقده.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكتالوني متفائل حول قدرته على تجديد عقده مع النجم الألماني حتى عام 2025 على الأقل علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2022.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في المقابل سيقوم برشلونة بزيادة راتب شتيجين ليكون واحداً من أعلى الرواتب في البرسا على الرغم من تأثر النادي مالياً بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بعض التقارير أكدت مؤخرًا أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النجم الألماني ليكون بديلا لحارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا.

 

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