"باتمان إتهان".. شيكو يثير فضول جمهورة بلبس شخصية كرتونية

السبت 25/يوليه/2020 - 10:38 م
شيكو
شيكو
سيدة صادق


نشرالفنان شيكو صورة له بلبس الشخصية الكرتونية باتمان وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع في موقع في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر "شيكو" مرتدياً لبس الشخصية الكرتونية "باتمان" يبدو كانها من شخصية سيقدمها في عمل قادم له .

وعلق" شيكو" علي الصورة بروح من الخفة وبحس الفماهة الذي عود جنهوره عليه "باتمان بيتهان". وأعجب بالصورة العديد من متابعي "شيكو"

.
يذكر ان شيكو قد خاض تلسباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية.

ويشارك في بطولة المسلسل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

برشلونة يوجه صدمة إلى تشيلسي ويقترب من الحفاظ على نجمه

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ ساعة الا ربع

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أحمد موسى عن عزل أستاذ جامعي: إرهابي نقل أسلحة ومتفجرات

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ 39 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار سابق لترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً