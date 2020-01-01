"باتمان إتهان".. شيكو يثير فضول جمهورة بلبس شخصية كرتونية

Advertisements





نشرالفنان شيكو صورة له بلبس الشخصية الكرتونية باتمان وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع في موقع في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر "شيكو" مرتدياً لبس الشخصية الكرتونية "باتمان" يبدو كانها من شخصية سيقدمها في عمل قادم له .



وعلق" شيكو" علي الصورة بروح من الخفة وبحس الفماهة الذي عود جنهوره عليه "باتمان بيتهان". وأعجب بالصورة العديد من متابعي "شيكو"



.

يذكر ان شيكو قد خاض تلسباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية.



ويشارك في بطولة المسلسل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي.

