في زيارة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يزيل تجمعات مواطنين داخل شاطئ أبو قير

السبت 25/يوليه/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
فض اليوم السبت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تجمعات مواطنين داخل شاطئ أبو قير شرق المحافظة، وصرح المحافظ في تصريح صحفي اليوم أن الشواطئ مغلقة بقرار من مجلس الوزراء، وأنه لا زال هناك حالة من عدم اللاوعي من المواطنين، لنزولهم المياه بسبب عدم تواجد مسئولين وغطاسين.

وأضاف أن هناك ضرورة بتواجد مسئولي السياحة والمصايف والأحياء داخل الشواطئ، لمنع التجمعات داخل الشواطئ، مشيرًا إلى أنه نظم جولة مفاجئة داخل شاطئ أبو قير، وأن ما شهده من تجمعات المواطنين هي عشوائية كاملة.

وتابع أن هناك مخلفات داخل شاطئ أبو قير وسيتم تحرير محاضر لها، وأنه سيبدأ من غدًا الأحد باكر إزالة العشوائية داخل الشاطئ.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 904 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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