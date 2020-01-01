مايا دياب تشعل "إنستجرام" بصورة وقت غروب الشمس

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شاركت الفنانة مايا دياب صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام".



وظهرت "دياب" بميك أب خفيف وشعر منسدل على كتفها، أثناء استمتاعها بأجواء شمسية،وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "نوع من غروب الشمس" وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "جميلة"،"ملكة جميلة"،"السمرة العسل".



يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب طرحها لأغنية "يابا يابا"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات مؤمن راجح والحان وتوزيع مودير منير، وهو من إخراج كريستال يونس