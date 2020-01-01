مايا دياب تشعل "إنستجرام" بصورة وقت غروب الشمس

السبت 25/يوليه/2020 - 10:17 م
مايا دياب
مايا دياب
مي مرسي
شاركت الفنانة مايا دياب صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام".

وظهرت "دياب" بميك أب خفيف وشعر منسدل على كتفها، أثناء استمتاعها بأجواء شمسية،وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "نوع من غروب الشمس" وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "جميلة"،"ملكة جميلة"،"السمرة العسل".

يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب طرحها لأغنية "يابا يابا"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات مؤمن راجح والحان وتوزيع مودير منير، وهو من إخراج كريستال يونس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مايا دياب الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يوجه صدمة إلى تشيلسي ويقترب من الحفاظ على نجمه

منذ ساعة و 7 دقيقة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية

منذ ساعة

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ 34 دقيقة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار سابق لترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى عن عزل أستاذ جامعي: إرهابي نقل أسلحة ومتفجرات

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 5 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

في شهر التوعية من سرطان الثدي.. مايا دياب تنصح بالكشف المبكر

مايا دياب بإطلالة مختلفة برفقة سعد الصغير وحسن الرداد "صور"

"مايا دياب" بإطلالة غريبة على ضوء "سيارة"

مايا دياب تتألق بأحدث ظهور لها على "إنستجرام"

أسماء جلال تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية

"بفستان قصير".. رايا أبي راشد تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:34 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً