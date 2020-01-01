ياسمين الخطيب تدخل عالم الفن ببطولة أول مسرحية

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أعلنت ياسمين الخطيب عن دخولها لمجال الفن، ببطولة أول مسرحية لها، لكنها لم تعلن عن أسمها، ونوهت عن تواجدها في بروفات المسرحية، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت ياسمين على الصور قائلة:" بروفات أول يوم بطولة مسرحية ومن عظيم حظي تواجدي مع المخرج الكبير مراد منير، والفنان علي الهلباوي".





ويشار إلى أن ياسمين تجهز لبرنامج فني جديد يحمل اسم "أسرار النجوم"، ومن المقرر عرضه علي احدي القنوات الفضائية الكبرى في مصر وقنوات اليوتيوب خلال شهر أكتوبر القادم.



والجدير بالذكر أن البرنامج يكشف عن أسرار عدد من النجوم وتفاصيل تسرد لأول مرة، ويتطرق لجوانب عديدة من حياتهم لم تعرض من قبل، ويستعرض لقطات ومشاهد وفيديوهات في حياة النجوم، ويتناول البرنامج عدة لقاءات وحوارات مهمة مع نجوم الوسط الفني الذين حققوا شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة.

