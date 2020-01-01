ريهام عبد الغفور تستعيد ذكريات مسلسل "الريان"

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استعادت الفنانة ريهام عبد الغفور ذكريات مسلسل "الريان" وذلك من خلال مشاركتها صورة من المسلسل عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عبد الغفور" تعليقا على الصورة قائله: "فتحي وبدرية الريان"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بحب المسلسل ده أوي"،"من أحلى الأدوار"،"الله يرحم خالد صالح".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مشاركتها في مسلسل "زي الشمس" في السباق الرمضاني لعام 2019 وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.