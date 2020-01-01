ريهام عبد الغفور تستعيد ذكريات مسلسل "الريان"

السبت 25/يوليه/2020 - 09:37 م
ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور
مي مرسي
استعادت الفنانة ريهام عبد الغفور ذكريات مسلسل "الريان" وذلك من خلال مشاركتها صورة من المسلسل عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبد الغفور" تعليقا على الصورة قائله: "فتحي وبدرية الريان"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بحب المسلسل ده أوي"،"من أحلى الأدوار"،"الله يرحم خالد صالح".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مشاركتها في مسلسل "زي الشمس" في السباق الرمضاني لعام 2019 وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريهام عبد الغفور الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية

منذ ساعة

مستشار سابق لترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 5 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك لضم مدافع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يوجه صدمة إلى تشيلسي ويقترب من الحفاظ على نجمه

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى عن عزل أستاذ جامعي: إرهابي نقل أسلحة ومتفجرات

منذ ساعة و 15 دقيقة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ياسمين عبدالعزيز تستعيد ذكريات ما قبل الحظر

ريهام حجاج تستعيد ذكريات تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"

نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "أبناء وقتلة"

نيللي كريم تستعيد ذكريات طفولتها بهذا الفيديو

كريم فهمي يستعيد ذكريات مسلسله "أمر واقع"

نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها بمشهد مع أحمد زكي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

08:34 م

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً