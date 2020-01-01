بعد العيد.. انطلاق تصوير أولى بطولات جميلة عوض التلفزيونية

السبت 25/يوليه/2020 - 09:04 م
جميلة عوض
جميلة عوض
الفجر الفني
 تستعد الفنانة جميلة عوض لتصوير دورها في مسلسل "إلا أنا"، خلال الفترة المقبلة.

تقوم "جميلة" ببطولة إحدى حكايات المسلسل، من تأليف الكاتبة نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها بعد عيد الأضحى مباشرة.

مسلسل "إلا أنا"يتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المجتمع المصري.

يذكر أن جميلة شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "بنات ثانوي" مع عدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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