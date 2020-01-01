بارما يعبر عقبة بريشيا في الدوري الإيطالي

حقق بارما فوزًا غاليًا على حساب مضيفه بريشيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.









وجاءت المباراة بمثابة تحصيل حاصل لفريق بريشيا بعدما تأكد قبل فترة هبوطه للدرجة الثانية.







الفوز رفع رصيد بارما إلى 46 نقطة في المركز العاشر وظل بريشيا في المركز التاسع عشر قبل ا لأخير برصيد 24 نقطة.







وتقدم ماتيو دارميان بهدف لبارما في الدقيقة 59 لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك دانييلي ديسينا التعادل لبريشيا قبل أن يحسم ديان كولوسيفسكي الفوز لبارما بهدف في الدقيقة 81.