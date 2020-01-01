دبي : 72.5 مليار درهم إجمالي قيمة تصرفات العقارات

أظهر تقرير النصف الأول الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن التصرفات العقارية في الإمارة قد سجلت انطلاقة متجددة في نتائج أداء سوق دبي العقاري للربع الثاني من العام الجاري وتحديداً من الأول من أبريل وحتى 30 يونيو 2020، لتعكس بذلك العودة التدريجية لمسار النمو الذي تشهده الإمارة في مختلف قطاعاتها، مستفيدة من الحزم والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي خلال الأشهر الماضية.

تصرفات تفوق التوقعات

وذكر التقرير أن التصرفات العقارية للربع الثاني من العام 2020 فاقت 24.5 مليار درهم من خلال 7,834 إجراء، في حين تم تسجيل 22,779 إجراء خلال النصف الأول من العام، بقيمة إجمالية وصلت إلى 72.5 مليار درهم.

وعلى مستوى التسجيل بالرهن للأراضي والمباني والوحدات في الربع الثاني من العام الجاري، فقد جاءت "حدائق الشيخ محمد بن راشد" في المرتبة الأولى من حيث عدد الرهون مع 205 عملية بقيمة 341 مليون درهم، وحلّت منطقة "معيصم الأول" في المرتبة الثانية من خلال 113 عملية بقيمة 113 مليون درهم، وكانت المرتبة الثالثة لمنطقة "جبل علي الأولى" مع 107 عمليات بقيمة 156 مليون درهم. وتلتها مناطق كل من "برج خليفة"، و"اليلايس 2"، و" مرسى دبي"، و"الثنية الرابعة"، و"البرشاء جنوب الرابعة"، و"وادي الصفا 7 "، و"الثنية الخامسة" على التوالي.

أما التسجيل بالبيع لمختلف أنواع العقارات، بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات في الفترة ذاتها، فقد تصدرت المشهد منطقة "المركاض" من خلال 631 عملية بيع بقيمة 1.52 مليار درهم، ثم "مرسى دبي" مع 515 عملية بقيمة 1.1 مليار درهم، وجاءت "البرشاء جنوب الرابعة" في المرتبة الثالثة من خلال 430 عملية بقيمة 371 مليون درهم. وكانت المراكز السبعة المتبقية من العشرة الأوائل على التوالي لكل من: "الخليج التجاري"، و"وادي الصفا 5"، و"حدائق الشيخ محمد بن راشد"، و "ورسان الأولى"، و"برج خليفة"، و"الخيران الأولى"، و"الثنية الخامسة".



